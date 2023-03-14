Будут уменьшать выплаты и "заставлять" работать: Чехия готовит изменения для украинских беженцев

Чехия намерена сократить размер ежемесячных выплат для украинских беженцев и мотивировать их работать. Новые правила начнут действовать уже с апреля, однако уменьшенные выплаты украинцы начнут получать только с июля.

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Об этом сообщает Visit Ukraine. Отмечается: изменения уже поддержал парламент Чехии. Теперь документ ожидает подписи президента страны.

"Верхняя палата парламента Чехии одобрила законопроект Lex Ukrajina, который меняет правила гуманитарных выплат для беженцев из Украины. Он вступит в силу с апреля 2023 года, если его подпишет президент страны. В то же время, обновленные правила выплаты начнут действовать позже – с июля 2023 года", – говорится в сообщении.

Что изменится для украинских беженцев

В настоящее время в течение первых н месяцев проживания в стране, Чехия выплачивает украинцам по 5 000 крон ежемесячно. Далее начисляют 4 860 крон для взрослых и 3 490 для детей.

"Финансовую поддержку могут получать только те украинцы, которых не обеспечили бесплатным жильем и многоразовым питанием", – отмечают аналитики.

Согласно же новым правилам, сумму первых выплат уменьшат до 4 860 крон – при этом она не будет автоматической. Так, беженцам нужно будет подавать информацию о доходе – "ведь от этого зависит право на получение выплаты и ее величина".

В то же время, отмечается, беженцы с инвалидностью и пенсионеры будут получать больше. В частности:

7 290 крон для взрослых;

5 235 крон для детей.

Также будет проводиться контроль адреса проживания. "Если указанный адрес не будет совпадать с адресом в реестре жителей, в предоставлении выплаты будет отказано", – объясняют аналитики.

Пособия могут не дать

В то же время, отмечается, конкретный размер пособия будут высчитывать по специальной формуле. Учитываться будут:

размер выплаты которую просит заявитель;

плюс расходы на жилье;

минус доход заявителя.

"Если полученная цифра будет меньше или равна нулю, выплату не назначат. Если результат составит от 1 до 50 крон, беженцу назначат помощь в 50 крон. В других случаях размер выплаты будет равен сумме, которую получают в результате расчетов", – объясняют авторы материала.

Украинцев будут мотивировать работать

В то же время, отмечается, Чехия намерена мотивировать украинских беженцев искать работу. Так, если этого не будет сделано в течение 150 дней с момента получения статуса временной защиты, размер выплаты от государства уменьшится до 3 130 крон для взрослого.

Кроме того, отмечается, Чехия создаст государственный реестр трудовых договоров с беженцами.

За жилье нужно будет платить

Согласно документу, бесплатное жилье украинским беженцам будут предоставлять только на 150 дней с момента получения временной защиты.Однако есть исключения. Так:

украинцы с тяжелым материальным положением смогут пользоваться жильем дольше;

если беженец не будет проживать в предоставленном помещении более 10 дней подряд без уважительной причины, он потеряет право проживать в этом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь в 1000 долларов от Нью-Йоркской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. Впрочем, рассчитывать на нее следует не всем: программа ориентирована на семьи.

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