Будут иметь масштабные последствия: страны G7 предупредили о санкциях в случае нападения РФ на Украину

В странах G7 ("Большой семерки"), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, готовы ввести "немедленные" санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину. Как говорится в заявлении министров финансов стран, ограничения будут иметь масштабные последствия для российской экономики.

Но те также указали, что непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Тем не менее, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины "получит быстрый, скоординированный и решительный ответ", говорится в заявлении министров стран G7.

Отмечается, что в странах продолжают очень внимательно следить за ситуацией и они будут готовы действовать четко скоординированным образом и в очень короткие сроки. Министры заявляют, что они полны решимости защищать суверенитет, территориальную целостность, а также экономическую и финансовую стабильность Украины.

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"Продолжающееся наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезные опасения. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно поддерживать украинскую экономику. А также поддерживать текущие усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации", – говорится в заявлении.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки представителей экономической элиты России для применения к ним санкций в случае военного вторжения в Украину. Ограничения могут коснуться, в том числе, людей из окружения главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает телеканал CNN. По словам чиновника, после введения санкционного пакета "многие олигархи" не смогут "свободно путешествовать и свободно тратить" свои деньги.

"Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями и которые не смогут свободно путешествовать и свободно тратить", – сказал Салливан.

Советник также добавил, что Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по вопросу освобождения американцев Пола Уилана (осужденный в России за шпионаж) и Тревора Рида (осужден за сопротивление полицейским), которые отбывают наказание на ее территории.

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