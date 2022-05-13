Британия выделяет Украине на $2 млрд – это не только военная помощь

Общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки для Украины от Великобритании составляет $2 млрд. Из них $272 млн выделено на поставки жизненно важных продуктов питания, медикаментов и других товаров.

В целом средства должны помочь Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил постпред Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, передает "Укринформ".

"Великобритания предоставляет общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки стоимостью $2 млрд, включая пакет на $272 млн для гуманитарных организаций на местах, обеспечивающих жизненно важные медицинские и продовольственные поставки", – заявил Буш.

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Он также отметил важность санкционного давления и пообещал, что Британия будет делать все возможное, "чтобы Украина достигла успеха". "Сколько бы ни требовалось времени, мы полны решимости добиться победы Украины и восстановления ее суверенитета", – подчеркнул представитель страны в ОБСЕ.

Пакет поддержки включает, в частности, $1,6 млрд военной помощи. Средства выделены из резервов, которые предназначены для чрезвычайных ситуаций.

Этот пакет почти вдвое превышает предыдущие обязательства Великобритании по расходам для Украины. По данным британского правительства, также это самый высокий уровень расходов со времен войн в Ираке и Афганистане.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия по всему миру ищет и скупает военную технику для Украины. Министр обороны страны Бен Уоллес уточнял, что запасы такой техники есть в 23 странах.