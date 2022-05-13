Британия по всему миру ищет и скупает военную технику для Украины, – министр обороны

Великобритания занимается поисками оборонной техники советского и российского производства. В дальнейшем она будет передана Украине, чтобы помочь остановить российских оккупантов.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Wall Street Journal. По его словам, запасы такой техники есть в 23 странах.

"Большая часть [министерства обороны] и военных атташе по всему миру ведут поиски", – сказал министр. Он отметил, что Британия иногда сталкивается с тем, что такую же технику ищут и сами россияне, потому что "их запасы быстро заканчиваются".

Уоллес отметил, что технику советского и российского производства ищут именно потому, что украинские военнослужащие хорошо знают, как с ней обращаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания передаст Украине военной помощи еще на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов). Дополнительные средства будут выделены из резервов, которые предназначены для чрезвычайных ситуаций.