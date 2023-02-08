Британия ввела санкции против российского разработчика беспилотников: кто еще попал в список

Великобритания ввела новые санкци против кремлевских элит и оборонных организаций. В частности, производителя беспилотников ZALA Aero. Их активы будут заморожены.

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Об этом сообщили в британском правительства. В целом, ограничения введены против 15 физических и юридических лиц.

"Министерство иностранных дел обновило Санкционный список. ... В него добавлено 15 фигурантов, активы которых теперь подлежат замораживанию", – говорится в сообщении.

Кто попал в санкционный список

В целом пакет санкций затрагивает 6 организаций, которые предоставляют военное оборудование для российского вторжения в Украину. А также 8 физических и одно юридическое лицо, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевской элиты.

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