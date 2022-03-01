Британия ввела блокирующие санкции против Сбербанка России

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Британия включила Сбербанк России в список санкций из-за вторжения РФ в Украину. Операции банка в фунтах заблокированы.

Сбербанк попал в санкционный список Министерства финансов Великобритании. Ограничения введены из-за военного вторжения РФ в Украину.

В Британии подчеркнули, что Сбербанк причастен к получению выгоды от российского правительства. Контрольным пакетом акций банка владеет именно правительство РФ.

Сбербанк является крупнейшим банком России, который имеет стратегическое значение для правительства РФ. Поэтому любые ограничения в отношении этого финучреждения болезненны для кремлевского режима.

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Ранее Британия уже заморозила активы уже трех крупных российских банков – ВЭБ, Совкомбанка и "Открытия". Запрет на корреспондентские счета Сбербанка и клиринг в доллар ввели также США.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции против РФ уже отразились на жизни всей страны. Обвалился курс рубля, заблокированы многие карты международных систем Visa и MasterCard. Кроме того, из России уходят сети ресторанов и крупные компании.

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