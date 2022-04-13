Британия расшила санкции против России: в списки попал Медведчук и еще 205 человек

Великобритания расширила санкции против России на 206 физических лиц, причем в список попали не только россияне. Так, под блокирующими санкциями оказался, в частности, украинский политик Виктор Медведчук, основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков, российский бизнесмен и политик Владимир Якунин.

О расширении сакнционного списка сообщило правительство Великобритании. Ограничения предусматривают блокировку активов, а также запрет на въезд в Британию.

В предыдущий раз список расширяли 24 марта. Тогда в него попали глава и основатель "Тинькофф банка" Олега Тиньков и приемная дочь главы российского МИД Сергея Лаврова Полина Ковалева.

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