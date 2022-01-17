Большинство "ФОПов" перешло на РРО: кого не коснулись новые правила

В Украине 241 тыс. физлиц-предпринимателей ("ФОПов") установили регистраторы расчетных операций (РРО). Таким образом, большая часть "ФОПов", которые должны были установить кассовые аппараты или программные РРО на телефоны, такую норму выполнили. Без регистраторов имеют право работать самозанятые (те, кто находится на едином налоге первой группы) и некоторые другие группы (к примеру, те, кто имеет небольшой оборот и не торгуют подакцизными товарами).

Данные о количестве "ФОПов" с РРО есть в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, с 1 января большинство "ФОПов" должны работать с РРО, на данный момент налоговая не проводит проверку выполнения этой нормы. Вместо этого с бизнесом проводят беседы и призывают их добровольно соблюдать закон.

Отметим, без РРО остаются те предприниматели, которые продают фальсификат, контрабанду или укрываются от уплаты налогов.

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"Как мы можем себе позволить в стране с самыми маленькими пенсиями в Европе иметь самый большой в Европе черный рынок? Это же напрямую взаимосвязанные вещи. Почему это дикое "веселье" черных торговцев, контрабандистов, уклонистов разных мастей должны оплачивать полицейские, медики, пенсионеры из своего кармана? Это что государственная политика у нас такая? Хочешь работать по-белому, пожалуйста, будь любезен и установи РРО. А не хочешь работать, закройся", – говорит глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.