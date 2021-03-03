Биткоин похож на "пузырь", он может привести к разрушительным потерям, – генпрокурор Нью-Йорка
Биткоин – это рискованные, нестабильные инвестиции, которые могут привести к разрушительным потерям так же быстро, как и принести прибыль.
Об этом заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летита Джеймс, передает Bloomberg. Она предупредила о том, что он похож на "спекулятивные пузыри" и его используют преступники.
"Криптовалюты – это рискованные, нестабильные инвестиции, которые могут привести к разрушительным потерям так же быстро, как и принести прибыль", – заявила Летита Джеймс.
Эрик Тернер, директор по исследованиям Messari, сказал, что генеральный прокурор переоценила опасения. Мол, ее слова могут "напугать людей" вместо того, чтобы "по-настоящему рассказать им о криптоактивах".
Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь с 40 000 до 390 000 долларов.
Биткоин может подорожать с $37 558 до $41 000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.