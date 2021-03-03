Биткоин – это рискованные, нестабильные инвестиции, которые могут привести к разрушительным потерям так же быстро, как и принести прибыль.

Об этом заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летита Джеймс, передает Bloomberg. Она предупредила о том, что он похож на "спекулятивные пузыри" и его используют преступники.

"Криптовалюты – это рискованные, нестабильные инвестиции, которые могут привести к разрушительным потерям так же быстро, как и принести прибыль", – заявила Летита Джеймс.

Эрик Тернер, директор по исследованиям Messari, сказал, что генеральный прокурор переоценила опасения. Мол, ее слова могут "напугать людей" вместо того, чтобы "по-настоящему рассказать им о криптоактивах".

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL: