Биткоин не может быть платежным инструментом. Сама транзакция проходит около 10 минут, а во время покупки курс может стремительно меняться. В результате, к примеру, во время попытке оплатить биткоином кофе его стоимость может взлететь или наоборот, снизиться, на 40%.

Об этом заявила исполнительный вице-председатель Mastercard MA Энн Кэрнсю. "Биткоин не ведет себя как платежный инструмент...Слишком непостоянно, и на транзакцию уходит слишком много времени", – сказала она в комментарии Marketwatch.

Кэрнс считает, что более полезно думать о биткоине, как о классе активов, а не о платежном инструменте.

"Итак, если бы мы с вами пошли на чашку кофе, я решила заплатить биткоинами, наш кофе мог бы стоить мне, например, на 40% дороже к тому времени, когда он был подан – а это 10 минут для фактического урегулирования сделки", – сказала она.

Mastercard хочет ввести в свои сети так называемые стейблкоины (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют) и работает с центральными банками над их планами в отношении цифровых валют.

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL: