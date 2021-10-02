Биткоин может взлететь до нового максимума: как и почему изменится ситуация

Стоимость биткоина 1 октября на полчаса взлетела на $3 тыс. (почти до $50 тыс.), а затем снова опустилась. Часть экспертов уверена: ситуация вокруг первой криптовалюты доказывает – биткоин может побить новый максимум.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев объяснил РБК-Крипто: причина резкого взлета – положительные новости. Так, VISA сообщила, что разрабатывает механизм для конвертации цифровых валют и токенов. В это же время в США подтвердили, что не намерены запрещать криптовалюты.

"На совокупности этих факторов биткоин сегодня превысил $47 тыс. Его рост толкает весь рынок, который останется в положительном тренде, если не появится нового негатива относительно усиления регуляторного давления", – добавил Деев.

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С учетом последних движений на рынке у биткоина есть все шансы закрепиться выше $45 тыс. и до конца месяца превысить $50 тыс, спрогнозировал директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников.

Биткоин, в отличие от доллара, евро, гривни и валюты любой другой страны никем не гарантируется и ничем не подкреплен. Как результат, влиять на его стоимость может любой из факторов. Биткоин ценен до тех пор, пока остается популярным средством накопления и остается незапрещенным.

Прогнозы о том, что будет с криптовалютой, кардинально отличаются. Одни уверены, что курс взлетит до млн долларов, а другие вовсе уже несколько лет повторяют: это пузырь, который рано или поздно лопнет.

Каждый инвестор сам принимает решение и берет на себя ответственность: тратить ли деньги на виртуальный актив в надежде получить прибыль, или нет. Точно можно сказать одно: биткоин – рисковый актив.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.