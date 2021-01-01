Курс биткоина после рекордного подорожания до $29 тысяч может взлететь до новой отметки в $1 миллион.

Такое мнение высказал сооснователь и CEO биткоин-биржи Kraken Джесси Пауэлл, передает Forklog. Такой рост по оценкам эксперта произойдет в течение десяти лет. При этом стоимость будет колебаться, несмотря на приход институциональных инвесторов, полагает Пауэлл.

Поэтому он считает, что биткоин "не для слабонервных". СЕО напомнил, что вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) за год выросла даже больше, чем биткоин. По его мнению, значительную роль в этом сыграло взрывное развитие DeFi (децентрализованные финансовые сервисы).

"Это огромная история успеха на фоне процесса крупного обновления протокола. Я думаю, что у Ethereum, как и у биткоина, очень светлое будущее. Считаю – это еще один актив, на который люди должны обратить внимание, если они ищут что-то еще, чтобы войти в отрасль криптовалют", – заявил глава Kraken.

Он уверен, что нет риска "скоропалительного зажима рынка" со стороны регуляторов. По его словам, они все больше понимают опасность попытки подавить криптовалюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.