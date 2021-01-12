Биткоин – это "худший из всех пузырей": в Банке Америки предупредили об опасности

Главный инвестиционный стратег Банка Америки (Bank of America) Майкл Хартнетт заявил, что биткоин – "худший из всех пузырей".

Об этом сообщает издание Bitcoin.com. С начала осени курс криптовалюты поднялся на 250%, до текущих $35,4 тыс., в моменте достигая $42 тыс. Эксперт предупредил, что такой рост может быть следствием спекулятивной мании.

Хартнетт сравнил динамику цены биткоина с прошлыми рыночными пузырями. Например, с событиями на рынке золота в конце 1970-х, когда драгметалл подорожал на 400%. Хартнетт также напомнил про пузырь на японском фондовом рынке в конце 1980-х и на рынке доткомов в конце 1990-х, а также про рост цен на ипотечном рынке США, спровоцировавший финансовый кризис 2008 года. Эксперт подчеркнул, что во всех случаях обвалу предшествовал рост на сотни процентов.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.