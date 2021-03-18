Банки требуют от украинцев подтвердить доходы и блокируют переводы: что происходит

В Украине банки блокируют переводы украинцев и отказываются принимать депозиты без подтверждения источника дохода. Это стало результатом ужесточения финансового мониторинга, которое произошло в прошлом году.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся. "Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы. Сейчас любая сумма от 250 тыс. грн проверяется банками", – рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Незначительные переводы и операции при этом, вероятно, банк не заинтересует. Хотя бывают и обратные ситуации: когда блокируют переводы даже на 150 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались случаи размещения мошеннических устройств (скриммингов) на банкоматах. Специальные приборы помогают злоумышленникам делать дубликат карты. Чтобы не попасться на удочку мошенников, недостаточно пользоваться теми банкоматами, которые размещены в супермаркетах.