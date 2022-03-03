Байден приготовил новые санкции против РФ: могут лишить Россию главного источника валюты

Президент США Джо Байден планирует ввести новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения могут коснуться российских олигархов и их семей, кроме того, обсуждают и санкции против энергетического сектора РФ. Он остается главным источником валюты в страну-агрессор.

Об этом сообщают американские СМИ. Так, по данным агентства Bloomberg им могут запретить, в том числе, пересекать границу США. NBC News сообщает, что в США активно лоббируют также и нефтяное эмбарго против России. Это может стать самым масштабным из всех уже нанесенных по российской экономике ударов.

Президент Франции Эммануэль Макрон после 90-минутных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным также решил, что санкции нужно ужесточать. По результатам разговора Макрон сказал о том, что "худшее еще впереди", а сам Путин откровенно передавал угрозы: если Украина не пойдет на условия (демилитаризация и денацификация), то Россия попытается захватить всю страну.

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Тут также стоит отметить, что "денацификация" – невыполнимое условие, так как в Украине ни одна из парламентских партий не является праворадикальной, также далек от праворадикальных взглядов и президент Владимир Зеленский. "Денацификация" – часть пропаганды, с помощью которой Путин пытается объяснить россиянам цель военного вторжения РФ в Украину.