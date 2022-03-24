Байден предупредил о "реальном" мировом дефиците продовольствия

Западные лидеры обсудили нехватку продовольствия в мире, которая, по словам президента США Джо Байдена, будет "реальной". Возможный дефицит продуктов связан с вторжением России в Украину.

Американский лидер назвал Украину и Россию "житницей" для всей Европы. Об этом он рассказал в ходе выступления после экстренного заседания НАТО в Брюсселе 24 марта, пишет CNN.

Поставки из Украины и РФ вместе составляют почти 30% мировой торговли пшеницей. "У нас была долгая дискуссия в G7 с Соединенными Штатами, которые являются третьим по величине производителем пшеницы в мире, и Канадой, которая также является крупным производителем. И мы оба говорили о том, как мы могли бы увеличить и быстрее распространять продовольствие", – сказал Байден.

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Также обсуждался призыв к европейским странам отменить торговые ограничения на отправку продовольствия за границу. "Так что мы находимся в процессе, вместе с нашими европейскими друзьями решаем, что это будет, что нужно, чтобы облегчить опасения по поводу нехватки продовольствия", – сказал президент Штатов.

Он также упомянул "значительную" инвестиционную модель США для гуманитарной помощи, которая будет включать продукты питания. Отдельно президент Франции Эммануэль Макрон изложил детали предложенной инициативы ЕС по обеспечению продовольственной безопасности, призванной снизить риск нехватки продовольствия.

"Эта ситуация создаст продовольственный кризис, чрезвычайно серьезные гуманитарные ситуации в нескольких странах и, несомненно, будет иметь огромные политические последствия в нескольких странах", – заявил Макрон.

По оценкам документа Elysée, 27 стран, в основном африканских и ближневосточных, получают более 50% своей пшеницы из Украины или России.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, невероятно высокие цены на удобрения вынуждают фермеров во всем мире сокращать их использование и посевные площади. Скачок цен произошел из-за войны в Украине, которую развернула РФ.

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