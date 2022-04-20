Байден объявит о военной помощи Украине на сотни миллионов долларов: раскрыты детали

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Ее размер составит около 800 млн долларов.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники. Один американский чиновник на условиях анонимности сказал, что ожидается новый пакет, который будет примерно такого же размера, как и предыдущий пакет, но детали все еще прорабатываются.

"На прошлой неделе администрация Байдена объявила о дополнительной помощи в размере 800 миллионов долларов, включая артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры и беспилотные катера береговой обороны, расширив объем техники, отправляемой в Киев, за счет новых типов тяжелой техники", – отмечет издание.

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Если пакет помощи на этой неделе окажется таким большим, как ожидалось, общая военная помощь США Украине после вторжения России в феврале превысит 3 миллиарда долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине по отношению к ВВП наибольшую помощь предоставила Эстония. При этом в денежном выражении первое место заняли США (7,6 млрд евро). В то же время, если бы по отношению к ВВП Штаты предоставили такую же помощь, как и Эстония, Украина бы получила 262,5 млрд долларов.