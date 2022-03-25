Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи

Правительство Австралии ввело санкции против 22 российских пропагандистов и дезинформаторов. Также в список мер попали самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и члены его семьи.

Ограничения вводятся против старших редакторов пропагандистского Russia Today, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront. Об этом сообщает пресс-служба МИД Австралии 25 марта.

"Австралия ввела санкции в отношении 32 прокремлевских пропагандистов, что свидетельствует о стратегической важности дезинформации в попытках России узаконить неспровоцированное и незаконное вторжение Путина в Украину. Правительство Беларуси во главе с президентом Лукашенко продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в их нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

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Санкции вводят и в отношении сына Лукашенко Виктора, который ранее занимал руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси. Ограничения касаются также жены нелегитимного президента Галины.

"Правительство Австралии подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины. Австралия в тесном сотрудничестве с нашими партнерами продолжит вводить дополнительные санкции, чтобы нанести значительный ущерб тем в России и Беларуси, которые несут ответственность или располагают рычагами власти. Мы вновь призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы с Украины", – подытожили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Евросоюза отклонили требование президента РФ Владимира Путина платить за газ в рублях. Они также пообещали ответить главе Кремля.

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