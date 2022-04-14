Австралия ввела санкции против крупнейших компаний Росии: "Газпром" в списке

Австралии ужесточила санкции против России за вторжение в Украину. В список попали еще 14 российских компаний, включая "Газпром", "Транснефть", РЖД и "КАМАЗ".

Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства Австралии. Власти страны отметили, что внесенные в санкционный список компании имеют стратегическое экономическое значение для России.

Так, в черный список внесены "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро","Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация", холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт", "АЛРОСА", "Согаз" и "Совкомфлот". Активы этих компаний подлежат заморозке, а проведение операций с ними запрещается.

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"Удавка вокруг России продолжит сжиматься все сильнее. Время играет в пользу Украины", – прокомментировал новые австралийские санкции руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее Австралия уже ввела санкции против ряда российских банков, олигархов и политиков, в том числе лично президента РФ Владимира Путина. Также страна заморозила резервы ЦБ РФ и и запретила экспорт предметов роскоши в Россию.

Кроме того, введено эмбарго на поставки в РФ глинозема и алюминиевых руд. Это ограничит возможности РФ по производству алюминия, который важен в области вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нападения России на Украину под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.