"Ашан" опроверг информацию об открытии новых магазинов в РФ: но старые закрывать не собирается 

Компания "Ашан" опровергла информацию об открытии новых магазинов в России. Однако при этом напомнила, что продолжает работу в РФ и не собирается прекращать свою деятельность.

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Об этом говорится в релизе компании, который находится в распоряжении OBOZREVATEL. Издание Reuters со ссылкой на заявление Auchan Retail Russia утверждает, что новые магазины будут называться "Мой Ашан". Их открытие якобы позволит удвоить присутствие на российском рынке.

В компании эту информацию опровергают. "Нет, Auchan не открывает новые магазины и не создает новые торговые площади в России. Нет, у "Ашана" никогда не было планов удвоить количество магазинов в этой стране. Эта "информация" не фигурирует в сообщениях или стратегических планах "Ашан Россия" или Auchan Retail. Это подделка", – отмечают в компании.

Однако "Ашан Россия" 9 марта объявил о ребрендинге существующего магазина в Москве под торговой маркой "Мой Ашан". Сам магазин работает с 2016 года.

"Таким образом, Auchan Retail остается верным своему обязательству оставаться открытым в Украине и России, чтобы позволить гражданскому населению этих стран продолжать иметь доступ к качественным продуктам питания по самой справедливой цене", – говорят в компании.

Кому принадлежит "Ашан"

Auchan – это французская корпорация, которой владеет семья Мюлье. Также в "Ассоциацию семьи Мюлье" (Association Familiale Mulliez) входят другие бизнесы, например, Leroy Merlin, который тоже не собирается покидать РФ.

Интересно, что бизнес-империя Мюлье практически не поддается внешнему влиянию и именно поэтому не покидает Россию, несмотря на всю критику и попытки бойкотов. Бизнес Мюлье практически не представлен на рынке США, поэтому не боится американских санкций. Также в компании не беспокоятся о своей биржевой оценке, т. к. никогда не выходили на биржу.

Все акции Association Familiale Mulliez хранятся внутри семьи Мюлье. РФ же является одним из главных рынков "Ашана" и приносит компании до 10% прибыли.

Штаб-квартира "Ашана" расположена в городе Круа во Франции. По всему миру работает более 2000 магазинов сети. Однако в каждой стране у компании есть отдельное юридическое лицо, которое занимается управлением местной сетью. В России это "Ашан Ритейл Россия" (Auchan Retail Russia), в Украине – "Ашан Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине инициировали принятие законопроекта, который заставил бы Auchan и другие компании, которые не ушли из России, платить повышенные налоги в нашей стране. Речь шла об увеличении налоговых ставок для таких фирм сразу на 50% для целого ряда платежей. Документ был одобрен депутатами Верховной Рады в первом чтении, однако после этого "завис" в парламенте.