Apple свою первую презентацию в 2022-м закрыл для россиян

Компания Apple проведет первую презентацию в 2022-м. Но при этом для россиян презентацию ограничили: доступ ограничили в трансляции на YouTube, а также скрыли информацию на русскоязычной версии сайта.

Как пишет издание ferra, компания временно ушла из страны, теперь же Apple запретила российским пользователям смотреть онлайн-мероприятие. Так, если зайти на американский apple.com, можно увидеть анонс сегодняшний презентации. Но как только россияне переходят на русскую версию сайта, перед ними предстает ретроспектива осенней презентации компании. Это та, на которой Apple представила новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на чипах M1 Pro и M1 Max.

Видео дня

То же самое ждёт пользователей, которые решили схитрить и посмотреть мероприятие на YouTube-канале бренда. Здесь россиян встречает уведомление, что "Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране".