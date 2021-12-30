Американский газ сбил цены в Европе: кто получит СПГ

Большую часть СПГ (сжиженного природного газа), который везут танкеры из Штатов в Европу, доставят в те страны, которые не получают трубопроводный российский газ. Самые крупные получатели – Великобритания и Испания. На фоне поставок топлива из США в ЕС цены на газ рухнули.

Так, флотилия из 24 танкеров доставит американский газ в 8 европейских государств, а также 1 заморскую территорию, свидетельствуют данные навигационных порталов. Об этом сообщает EADaily

Уже 9 января Великобритания получит 5 танкеров для себя и 1 – для Гибралтара. Испания, кстати, тоже получит 5 газовозов. Также 2 прибудут на Мальту.

Среди государств, которые получают российский трубопроводный газ, получателями американского газа будут Франция (3), Нидерланды (3), Турция (3), Хорватия (1), а также Польша (1).

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Отмечается, что один азиатский груз СПГ перехватила Турция. По данным Vesselfinder, танкер Minerva Chios прошел Европу и уже был в Индийском океане, но ему пришлось поменять курс. Сейчас он уже стоит в Альяге (Турция).

Также в сторону Европы направляются еще 20 танкеров СПГ, но они не указали еще конечную точку. А ею может быть и Азия, так как путь через Суэцкий канал часто используется, чтобы избежать пробок в Панамском канале.

Ранее сообщалось, что количество грузов с природным газом, направляющихся из Штатов в европейские порты, за выходные (25-26 декабря) выросло на треть. Причиной стало то, что континент столкнулся с углубляющимся энергокризисом, который произошел по большой мере из-за действий РФ. Компания "Газпром" уже 9 день подряд саботирует увеличение поставок газа через Беларусь.

По этой причине цена газа 28 декабря снизилась до $1272 за 1 тыс. куб. м. Специалисты называют главной причиной удешевления именно то, что поставки из США помогут снизить опасения касательно предложения. Кстати, несмотря на текущий обвал цены, стоимость топлива все еще в 10 раз выше, чем годом ранее.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но при одном условии. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, для этого компании "Газпром" нужны долгосрочные контракты. В еврорегионе, напомним, решили заменить долгосрочные контракты на поставку топлива спотовыми.