"Агрессивный инструмент для доминирования": в Польше обвинили РФ в шантаже "Северным потоком-2"

Россия использует газопроводы "Северный поток" и " Северный поток-2 " в геополитической игре для шантажа Европы. Экс-глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что эти проекты должны рассматриваться как политические инструменты и быть связаны с вопросами безопасности Украины.

По его словам, "Северный поток-2" является одним из самых агрессивных инструментов РФ для доминирования в Восточной Европе. Об этом бывший глава польского министерства рассказал для El Confidencial.

Ващиковский указал, что Запад должен ввести масштабные санкции против России. "Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или ученых, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий", – говорит экс-глава МИД Польши.

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Он также добавил, что если Европа уступит президенту РФ Владимиру Путину и оставит Украину, Казахстан и всю Восточную Европу, то он захочет большего. Поэтому российская агрессия теоретически может продвинуться и дальше Восточной Европы.

Стоит отметить, что именно Польша является самым ярым противником "Северного потока-2", часто называемого в СМИ "Путинской трубой", из всех стран ЕС. Касательно запуска скандального трубопровода недавно высказался глава МИД Збигнев Рау.

"Польша будет постоянно требовать закрытия проекта "Северный поток-2", – сказал Рау. Он также назвал российский проект "вредным" для всей Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий несколько раз заявлял о том, что газопровод угрожает безопасности Украины и Европы в целом. "Мы уверены, что "Северный поток-2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата", – заявил премьер.

Он указал на эти риски, а также на возможность шантажа и "затягивания энергетической петли на шее Украины". "Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока-2", – цитирует Моравецкого "РИА Новости".

По словам премьера, все угрозы, которые несет проект, еще не выявлены. Польский премьер неоднократно говорил о рисках газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьба российского "Северного потока-2" связана с поведением РФ в отношении Украины, заявили в Евросоюзе. Дальнейшее развитие событий зависит от ситуации в нашей стране и позиции России.