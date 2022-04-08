Acer приостановила свою работу в России из-за войны против Украины
Тайваньская компания Acer заявила о том, что приостанавливает свою работу в России. Из-за ее войны против Украины производитель компьютерной техники и электроники посчитал, что работа в стране-агрессоре недопустима.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании. "В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России", – отмечают в компании. Также Acer сообщила, что предоставляет помощь всем своим сотрудникам, которые пострадали от войны.
Отметим, помимо санкций, которые ввел целый ряд стран против РФ, на военную агрессию также отреагировали и частные компании. Они сокращают или же прекращают свою деятельность на территории страны-агрессора.
Также стоит отметить, что те компании, которые отказались уйти из России, бойкотируют их же клиенты по всему миру. Украинский разработчик из Стэнфорда Игорь Баракаев создал сайт Don't Fund War. С его помощью можно ознакомиться с перечнем компаний, которые отказались выйти из России. На сайте также есть инструкция, как можно повлиять на компании. В списки попали сотни компаний. Среди них есть и американские, и европейские, и китайские фирмы.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия налаживает канал контрабанды товаров военного, двойного и гражданского назначения, которую законно не может ввезти в страну из-за санкций. Товары хотят поставлять через территорию Грузии, при этом политическое руководство страны велело спецслужбам не препятствовать контрабандистам.