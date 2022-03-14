Абрамович – в списке. Следующий раунд санкций ЕС может быть нацелен против российских бизнесменов и пропагандистов
Следующий пакет санкций Европейского союза может быть направлен против бизнесменов и пропагандистов из России. Миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович входит в число намеченных целей.
Ограничения также нацелены на принадлежащие РФ предприятия, пишет Financial Times. Пакет санкций запрещает инвестиции в российский энергосектор.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый (уже четвертый) пакет санкций. Она отметила, что он будет предусматривать:
лишение РФ преференций в торговле со стороны стран ЕС;
продолжение давления на российскую элиту;
запрет обращения в России криптовалюты;
запрет экспорта из США и Евросоюза предметов роскоши в РФ;
запрет на импорт стали и другой продукции черной металлургии из страны-агрессора;
запрет странам ЕС вкладывать средства в любые проекты в российской энергетике.
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