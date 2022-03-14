Прослушивание новости на данный момент не доступно

Следующий пакет санкций Европейского союза может быть направлен против бизнесменов и пропагандистов из России. Миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович входит в число намеченных целей.

Ограничения также нацелены на принадлежащие РФ предприятия, пишет Financial Times. Пакет санкций запрещает инвестиции в российский энергосектор.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый (уже четвертый) пакет санкций. Она отметила, что он будет предусматривать:

лишение РФ преференций в торговле со стороны стран ЕС;

продолжение давления на российскую элиту;

запрет обращения в России криптовалюты;

Видео дня

запрет экспорта из США и Евросоюза предметов роскоши в РФ;

запрет на импорт стали и другой продукции черной металлургии из страны-агрессора;

запрет странам ЕС вкладывать средства в любые проекты в российской энергетике.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время осады Мариуполя погибли 2187 мирных жителей. Только за сутки оккупанты 22 раза бомбили город и сбросили не менее 100 авиабомб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!