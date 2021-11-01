АМКУ должен заняться повышением тарифов на распределение газа, которое планирует Фирташ, – Кушнир
Повышение тарифа на распределение газа спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.
Об этом заявила политолог Светлана Кушнир, комментируя предложение принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу облгазов повысить в несколько раз тариф на распределение газа.
"От 2 до 8 грн может вырасти такая цена за доставку газа. И мне кажется, что сейчас должен включаться Кабинет министров и Антимонопольный комитет. Потому что, таким образом, надо урегулировать эту ситуацию", - отметила Кушнир.
По ее мнению, если сейчас будет повышен тариф на распределение газа, население перестанет платить счета за коммунальные услуги из-за несостоятельности.
Да, мы можем бесконечно повышать цены на амбарное, но тогда мы понимаем, что будут расти неплатежи. За этот год лишь возросла задолженность за принятые услуги на 7,5 млрд. грн. И это катастрофическая ситуация. Мы давно перевалили за 65 млрд. грн. общей совокупной задолженности… Это приводит к банкротству нашей сферы жилищно-коммунального хозяйства. Этого допускать нельзя", - подчеркнула Кушнир.
Также, по ее мнению, в ситуацию должен вмешаться президент, если не хочет потерять доверие своих избирателей.
"Рост цен уже сказался. Мы видим, что за последнее время рейтинги президента и его партии начинают рушиться. Причем на значительные цифры. Или вы берете рычаги управления и разумно распределяете те ресурсы, которые у нас есть для того, чтобы помочь украинцам и промышленности пройти этот сложный период или готовьтесь к перевыборам. Другого пути демократического у нас нет", - убеждена эксперт.
Напомним, недавно ряд облгазов, которыми владеет Дмитрий Фирташ, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.
В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.