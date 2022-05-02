Альфа-Банк Украина расширил список магазинов на востоке и юге Украины, где можно снять деньги

Альфа-Банк Украина предлагает покупателям сети магазинов одежды и обуви "Модный UA" снять наличные на кассе. Услуга доступна в 20 магазинах партнера в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях Украины. Фактически эти магазины можно использовать в качестве аналога банкоматов, инкассация которых может быть ограничена во время военного положения.

Для успешного снятия наличных предварительно клиенту необходимо совершить покупку от 1 грн, а уже последующей операцией кассир сможет выдать наличные. Лимит по картам Visa и Mastercard составляет 6000 грн. Рекомендуем заранее уточнить сумму для снятия у кассира.

Сеть "Модный UA" стала второй торговой сетью, с которой Альфа-Банк работает по подобной схеме, предоставляя клиентам возможность снимать наличные деньги непосредственно на кассе. Так, уже с начала марта в 13 магазинах Эпицентра в разных уголках Украины доступна такая функция.

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Ниже список сети "Модный UA", где можно снять наличные:

Донецкая область

- Магазин Модный UA, г.Авдеевка, пр. Центральный, дом 3

- Магазин Модный UA, г.Бердянск, пр.Труда, д.33/ул.Итальянская, дом. 55а

- Магазин Модный UA, г.Угледар, ул.Трифонова, д.8а

- Магазин Модный UA, г.Доброполье, м-н Солнечный, 30а

- Магазин Модный UA, г.Энергодар, ул.Советская, дом. 41-А

- Магазин Модный UA, г.Константиновка, пр. Ломоносова, д.121

- Магазин Модный UA, г. Краматорск, ул. Дворцова, д. 6

- Магазин Модный UA, г.Николаев, пр-т Корабелов, д.14б

- Магазин Модный UA, г.Мирноград, м-н. Светлый, 2

- Магазин Модный UA, г.Первотравенск, ул.Горького, дом. 4в

- Магазин Модный UA, г.Покровск, мкр Южный, д. 41а

- Магазин Модный UA, г.Светлодарск, ул Мира, дом. 7

- Магазин Модный UA, г.Славянск, ул.Университетская, дом. 32

- Магазин Бюджет, г.Покровск, ул.Привокзальная, 1а

Луганская область

- Магазин Модный UA, г.Лисичанск, ул.В.Сосюры, 350

- Магазин Модный UA, г.Старобельск, ул.Центральная, дом. 89 Б

Запорожская область

- Магазин Модный UA, г.Запорожье, пр-т Юбилейный, дом. 22 Б

- Магазин Модный UA, г.Токмак, ул.Центральная, дом. 46

Харьковская область

- Магазин Модный UA, г.Красноград, ул Полтавская, дом 91-3

- Магазин Модный UA, г.Лозовая, ул.Соборная, 18