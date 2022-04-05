Альфа-Банк Украина предоставил возможность сэкономить 20% собственных средств от действующего кредита

Альфа-Банк Украина разработал специальное предложение, которое позволит клиентам в настоящее время сэкономить 20% собственных средств из-за "прощения" части действующего кредита. Для этого нужно до 1 мая включительно уплатить лишь 80% задолженности по действующему кредиту – и банк закроет остаток задолженности.

Таким образом можно закрыть потребительские кредиты и кредиты наличными, сумма остатка по которым (по состоянию на 1 апреля 2022 года) составляет более 10 тыс. грн по срочной и просроченной задолженности до 180 дней.

Для этого необходимо:

1. Узнать сумму кредитной задолженности. Для этого следует дождаться смс от банка с суммой к уплате или самостоятельно обратиться в отделение. Узнать сумму также можно в любом чате банка или позвонить в контакт-центр 3344.

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2. Оплатить необходимую сумму одним или несколькими платежами. Главное — сделать это до 1 мая включительно и на счет, указанный для зачисления платежей по кредиту.

3. Получить справку из банка о прощении долга через 14 дней с даты платежа по графику. Ее банк может отправить с помощью Укрпочты по адресу регистрации или фактического проживания (адрес фактического местожительства необходимо сообщить через колл-центр или чат) или справку можно получить самостоятельно в отделении банка.

Заплатить задолженность можно через мобильное приложение Sense SuperApp в разделе "Продукты"/"Кредиты" или на сайте Альфа-Погашения по номеру договора — с карты любого банка или через кассу отделения и терминалы самообслуживания Альфа-Банка.

Задолженность будет погашена в дату платежа в соответствии с графиком, если внесенная сумма равна 80 процентам. Остаток задолженности в 20% банк аннулирует в течение следующего месяца с даты получения справки о прощении долга.

В случае возникновения любых вопросов вы можете обратиться по телефону +38(044)4901616 ежедневно с 9:00 до 20:00.

Кстати, скоро погашение задолженности будет полностью дистанционным и доступным в Sense.