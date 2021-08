Альфа-Банк получил награду The Best Consumer Digital Bank in Ukraine

Международное издание Global Finance признало Альфа - Банк победителем в номинации The Best Consumer Digital Bank in Ukraine в рамках ежегодной премии The World’s Best Consumer Digital Banks Awards in Central & Eastern Europe 2021.

Так, в ноябре 2020 года Альфа-Банк Украина запустил цифровой банк Sense SuperApp, который стал одним из ключевых элементов обновлённой стратегии развития банка. Уже в августе 2021 года в Sense SuperApp стала доступна цифровая карта Caméléon: карта с бесконечным льготным периодом и 0,01% на покупки за кредитные средства.

Как сообщило издание в официальном пресс-релизе, банки-победители в номинации The Best Digital Bank определяются уже 22 года подряд. В 2021 году лауреаты оценивались по нескольким критериям: наличию сильной стратегии по привлечению и обслуживанию digital-клиентов, широте продуктовой линейки, увеличению количества цифровых клиентов, а также функциональности и дизайну сайта и мобильного приложения.

Видео дня

Global Finance издается в США с 1987 года и распространяется в 163 странах. Журнал ежегодно выбирает лучшие финансовые учреждения со всего мира в различных номинациях. Эти награды стали признанным стандартом качества, которому доверяют лидеры корпоративного сектора, банкиры и инвесторы.