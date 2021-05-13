Ахметова назвали самым известным благотворителем Украины - исследование

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Об этом говорят новейшие исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, о Фонде Рината Ахметова знает подавляющее большинство населения Украины и Донбасса.

– Фонд Рината Ахметова – самая масштабная благотворительная организация в Украине. В этом уверены почти половина населения Украины и каждый второй житель Донбасса – 45% и 55% соответственно. Работу Фонда положительно оценивает подавляющее большинство жителей Донбасса (87%) и Украины (70%). Кроме того, Фонд Рината Ахметова – крупнейший частный благотворительный Фонд в Украине. В этом уверено подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской областей – более 90% и более половины украинцев – 55%, – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Она напомнила, что помощь, которую оказывает Украине в борьбе с COVID-19 Ринат Ахметов, беспрецедентна по своим масштабам. С февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Украина знает о роли помощи Фонда Рината Ахметова в борьбе с пандемией. Ее называет "очень важной" практически каждый житель Донбасса – 91% и двое из трех украинцев – 62%.

Как рассказал директор КМИС Владимир Паниотто, эпидемия коронавируса остается одним из наиболее острых вызовов для украинского общества.

– Эпидемия коронавируса вызывает у людей чувство тревоги за себя и своих близких. Это подтвердило абсолютное большинство респондентов Украины и Донбасса – 88% и 90% соответственно. Практически все жители Украины (87%) и Донбасса (90%) считают, что система здравоохранения нашей страны оказалась не готова ко второй волне эпидемии коронавируса, – отметил Владимир Паниотто.

Ринат Ахметов еще в феврале 2020 выделил свыше 300 миллионов гривен на помощь стране в борьбе с COVID-19. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который не имеет аналогов. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Благодаря этому украинцы чувствуют себя более защищенными. С этим согласны около половины населения Украины и двое из трех жителей Донбасса.

Украинцы также назвали Фонд лидером в сфере национального усыновления, профилактики сиротства, а также в борьбе с заболеваниями сердца у детей и в детском слухопротезировании.

Опрос методом личных интервью проводил Киевский международный институт социологии в ноябре-декабре 2020 года. Было опрошено 3400 респондентов.