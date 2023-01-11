Ахметов потерял больше половины состояния в Украине – СМИ

Бизнесмен Ринат Ахметов в результате войны потерял больше половины своего состояния, а его бизнесы делают все возможное для победы Украины.

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Об этом пишет издание "Новое время" в итоговом материале "Война против бизнеса. 5 итогов года для Рината Ахметова".

"Несмотря на весь ужас, война оказалась идеальным поводом для того, чтобы изменить восприятие себя обществом и выйти из тени. Тем более что бизнес Ахметова действительно делает все возможное для победы. Металлурги производят противотанковые ежи и металлические блиндажи. Энергетики спасают страну от тьмы", - пишет издание.

По информации НВ, Ринат Ахметов почти за год войны потерял более половины своего состояния. В декабрьском рейтинге Forbes ему насчитали $4,4 млрд по сравнению с $13,7 млрд годом ранее.

Из-за потери Мариуполя захвачено или уничтожено более половины всех металлургических мощностей компании в Украине. Уцелевшие заводы работают далеко не на полную мощность — порты для металлургов закрыты. С начала полномасштабной войны энергетический холдинг Ахметова ДТЭК пережил два десятка ракетных атак. НВ отмечает, что Ахметов потерял миллиарды и обещает истребовать их у России. Иски против агрессора в Европейский суд по правам человека в целом подали 16 предприятий бизнесмена.