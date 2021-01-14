Адвокат акционеров 'Мотор Сич': СБУ должна расследовать уголовное дело либо закрыть его и отменить аресты акций

Акционеры ПАО "Мотор Сич" обратились к Шевченковскому районному суду с ходатайством об установлении для Службы безопасности Украины процессуальных сроков на проведение досудебного расследования в уголовном производстве, которое начато еще в 2017 году.

"Акционерами было принято решение обратиться с ходатайством об установлении процессуального срока для принятия законного решения в уголовном производстве, предусмотренного действующим законодательством. В случае удовлетворения соответствующего ходатайства для СБУ судебным определением будет установлен срок до 2-х месяцев на проведение досудебного расследования и принятия решения, предусмотренного уголовно процессуальным кодексом Украины, это либо направить обвинительный акт в суд, либо закрыть уголовное производство по инициированному Службой безопасности Украины уголовному делу", — заявил на суде адвокат акционеров Александр Максименко. Он добавил, что в случае закрытия уголовного производства СБУ наложенные на акции аресты также подлежат отмене.

Тем не менее, в ходе сегодняшнего заседания суд отказал в удовлетворении этого ходатайства акционеров. "Такая позиция суда, фактически, разрешает СБУ и другим государственным структурам бесконечно блокировать акции ПАО "Мотор Сич" и деятельность компании, нарушая права ее инвесторов и акционеров. Нам пока неизвестны основания, почему следственный судья принял именно такое решение и полностью проигнорировал фундаментальные доводы адвокатов о чрезмерной длительности — уже свыше 3,5 лет — досудебного расследования и отсутствие какого-либо решения в уголовном производстве. За это время следствие не сдвинулось ни на шаг, не проведены какие-либо следственные действия. Но наличие такого "полумертвого" уголовного производства позволяет сохранять аресты акций, что блокирует доступ всех без исключения акционеров ПАО "Мотор Сич" к управлению компанией", — заявил адвокат.

Ранее адвокаты акционеров ПАО "Мотор Сич", выступая в судах, неоднократно заявляли и предъявляли доказательства об искусственном характере данного уголовного дела, которое возбуждено под надуманными поводами и с необоснованными претензиями.

Как известно, главное следственное управление Службы безопасности Украины ведет досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000272 по ч. 1 ст. 14 ст. 113 УК Украины (подготовка к диверсии), ст. 111 УК Украины (государственная измена) по версии СБУ, якобы, в период с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц, а также конечных бенефициарных владельцев ПАО "Мотор Сич", действуя по предварительному сговору между собой, с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия, как объекта имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности ПАО "Мотор Сич" за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожения. В фабуле уголовного производства прямо указано, что "подготовка к диверсии" совершались непосредственно Богуслаевым, как президентом и основным акционером ПАО "Мотор Сич", а также подконтрольными ему компаниями-акционерами ПАО "Мотор Сич". Тем не менее, по прошествии почти трех с половиной лет с момента начала расследования уголовного производства никому не было сообщено о подозрении в совершении преступления, никто не был взят под стражу, арестован. СБУ после ареста акций перестало проводить расследования и устанавливать истину. При этом наличие арестов в необоснованном уголовном производстве позволяет Вячеславу Богуслаеву и подконтрольному ему менеджменту, противозаконно сохранять полный контроль над предприятием, не будучи его собственниками.

В то же время органы управления ПАО "Мотор Сич", давно утратили легитимность, поскольку истекли отведенные законодательством и уставом компании сроки полномочий наблюдательного совета. Бесконтрольность и безнаказанность действующего менеджмента наносит акционерам ПАО "Мотор Сич" большие убытки. Так, правоохранительными органами была установлена схема вывода денег должностными лицами предприятия на сумму 430 млн. грн. по данному факту проводиться досудебное расследование.

Как сообщалось, один из акционеров ПАО "Мотор Сич" Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, официально объявила на Шанхайской фондовой бирже о созыве 31 января 2021 года внеочередного собрания акционеров украинской компании ПАО "Мотор Сич".

Ранее, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому правительству официальное сообщение об обращении в международный арбитраж против государства Украина. Они квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию инвестиций и намерены взыскать компенсацию ущерба в размере $ 3,5 млрд. Интересы китайских инвесторов в международном арбитраже против Украины будут представлять три международные юридические компании с мировыми именами.