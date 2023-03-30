6,3 млрд для Украины: Ferrexpo отчиталось об уплате налогов в государственный бюджет

За прошлый год компания Ferrexpo уплатила налоги в бюджеты всех уровней на общую сумму 6,3 млрд грн. Несмотря на снижение объемов производства на 46% и снижение цен на мировых рынках на железорудное сырье на 24%, компания увеличила сумму платежей в местные бюджеты на 13% и сумму рентных платежей – на 70%.

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Об этом со ссылкой на прессслужбу Ferrexpo сообщает GMK center.

Как отмечает GMK center, существенное увеличение суммы рентных платежей обусловлено изменениями в Налоговом кодексе относительно механизма начисления ренты за использование недр для добычи железных руд.

Ferrexpo, чьи мощности сосредоточены на Полтавщине, является ключевым налогоплательщиком региона, обеспечивающим развитие 50-тысячного города Горишние Плавни. Так, за прошлый год в бюджет Горноплавновской общины от предприятия поступило 534 млн. гривен. По расчетам GMK center – это 64% всех налоговых поступлений в местный бюджет.

Кроме того, в 2022 году компания внесла в областной бюджет 840 млн гривен, а это около 29% всех поступлений в бюджет Полтавщины.

Суммарно за последние пять лет Ferrexpo пополнила государственную казну всех уровней на $725 млн.