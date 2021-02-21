12 украинских компаний купили 'зеленую' энергию по цене 1,53 грн за кВт-ч

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 18 февраля 2021 года успешно продало 12 компаниям весь объем "зеленой" электроэнергии, выставленной на аукционе. Предприятие предложило покупателям более 131 тысяч МВт-ч базовой и дневной нагрузки для отдельных часов суток, поскольку объемы "зеленой" энергии зависят от погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Гарантированный покупатель".

Средневзвешенная цена реализованной продукции составила 1537 грн/МВт-ч, или 1,54 грн за кВт-час.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачены только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.