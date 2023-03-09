1% от валовой прибыли должен тратиться на безопасность железной дороги, – Крейденко

Железнодорожный транспорт считается ведущей отраслью в дорожно-транспортном комплексе Украины, ведь он обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. А в военное время железная дорога играет ключевую роль.

Видео дня

Потому финансирование сохранности стальной дороги нужно закрепить в законе. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

"Во время войны украинская железная дорога играет очень важную роль. Поэтому финансирование ее безопасности должно быть закреплено на законодательном уровне", - подчеркнул он.

Крейденко зарегистрировал соответствующий законопроект 9066. Суть документа состоит в том, что 1% от валовой прибыли должно тратиться на безопасность железной дороги.