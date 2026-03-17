Жизнь в 10 км от фронта: как сейчас живет Покровское на Днепропетровщине

Жительница прифронтового поселка Покровское выехала из-за постоянных обстрелов. Уже несколько месяцев она не знает, что произошло с ее домом. Журналистам удалось найти его и показать, как сейчас выглядит дом. Также удалось пообщаться с людьми, которые несмотря на опасность остаются в поселке.

5 месяцев назад съемочная группа телеканала ДнепрТѴ ездила в Покровское, чтобы показать жизнь гражданских, которые оставались в поселке. Тогда же познакомились с Зинаидой Григорьевной. Женщина родом из Гуляйполя, что в Запорожье. Война забрала у нее самое главное – 44-летнюю дочь.

Во время нашей поездки в поселок враг находился примерно в 10 километрах. И уже тогда находиться там было опасно и откровенно страшно. О жизни Зинаиды в прифронтовой громаде под постоянными обстрелами вы можете посмотреть по ссылке.

После командировки мы держали связь и время от времени списывались, чтобы узнать, как она.

"Пока что так у нас все есть, но обстановка очень тяжелая. Окна забили, чтобы не вылетели совсем. Собираемся выезжать, потому что очень бьют. Свет часто выбивает. Подстанцию на Глиняной разбили, мосты побили".

В том же месяце Зинаида вместе с мужем приняли решение покинуть Покровское ради своей безопасности.

"Мы выехали 28 числа в Полтавскую обл. к куме, потому что там уже невозможно жить. Сейчас живем в с. Харьковцы. Здесь тихо и спокойно".

С тех пор прошло почти полгода, и Зинаида не знает, уцелел ли ее дом после постоянных обстрелов. Нашей редакции удалось отыскать ее дом и увидеть, как он выглядит сейчас.

Хотя расстояние от Покровского до фронта за это время существенно не изменилось, сам поселок уже не выглядит так, как раньше. Россияне ежедневно уничтожают его КАБами, FPV-дронами и БпЛА.

Даже в почти опустошенном и разбитом поселке остаются местные. Покровчане, которые верят: Вооруженные силы вскоре отбросят врага, и жизнь здесь снова постепенно вернется к той, какой была до прихода "русского мира". Среди тех, кто не уехал и ежедневно становится свидетелем террора россиян, — Татьяна. Несмотря на тяжелую ситуацию со связью, нам все же удалось позвонить ей и узнать больше о ситуации в Покровском.

"Хочется помочь. Кого смогла – отправила, родителей отправила. Рекомендовали и рекомендуем другим людям выехать. Моя специальность не волонтер, но хочется помочь своему поселку выстоять. Мы здесь сейчас боремся за каждую пушистую жизнь. У меня открыты несколько сборов, и люди больше помогают пушистикам – это показывает, насколько мы здесь люди. Мне удается собрать средства с помощью тех покровчан, которые выехали. Каждую неделю у меня есть сумма, чтобы поехать закупить целую машину всего, в чем нуждаются наши животные, ну и людям, у кого есть какие потребности. Света нет в Покровском с 11 февраля, отсутствует связь, мы не можем коммуницировать с людьми, чтобы предупредить, что сегодня, например, давалась вода, – никак людей оповестить", – жительница с. Покровское Татьяна.

Также Татьяна рассказала, что россияне осуществляют атаки будто по графику: утром и вечером. Однако бывает и такое, что бьют среди дня. Именно так произошло во время нашего разговора.

Из-за опасности мы прервали разговор и впоследствии связались еще раз.

Татьяна говорит, что уже привыкли к такой жизни, к взрывам. Помогает держать такое настроение ответственность за людей, которые смотрят на Татьяну как на пример и ждут хороших новостей. Хотя Татьяна и борется за то, чтобы выехало как можно больше людей, сама уезжать не собирается. Говорит, что держат ее здесь дом и животные, которым нужна помощь.

Сейчас в Покровском нет ни света, ни воды. Для местных развернули пункт несокрушимости – там можно подзарядить телефоны и фонари. Несмотря на все, в поселке еще работают несколько продуктовых магазинов, где принимают только наличные.