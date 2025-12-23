Жители будут с водой во время отключений электроэнергии: 'Днепроводоканал' завершил проект по резервному питанию насосных станций

Коммунальное предприятие "Днепроводоканал" в 2025 году полностью решило проблему перебоев с водоснабжением на верхних этажах многоэтажных домов во время аварийных и плановых обесточиваний. Это стало возможным благодаря установке систем накопления электроэнергии на повышающих насосных станциях предприятия.

Современные аккумуляторные системы работают в автоматическом режиме. Они накапливают электроэнергию при наличии питания и мгновенно переходят на автономную работу в случае его отключения. Таким образом обеспечивается бесперебойная работа насосов и стабильное давление воды даже во время обесточиваний и в часы пикового потребления.

Сейчас такие системы уже функционируют на 36 повышающих насосных станциях в разных районах города. В частности, одна из них установлена на жилом массиве Левобережный-3, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение домов.

"На повышающих насосных станциях мы установили современные аккумуляторные системы с трехфазными инверторами, которые позволяют накапливать электроэнергию и автоматически питать насосное оборудование в случае отключений. Для жителей это означает бесперебойную подачу питьевой воды, в частности на верхних этажах домов. Если раньше во время обесточиваний возникали перебои из-за необходимости доставлять генераторы, то сегодня система работает автономно и без участия человека", – отметил главный энергетик КП "Днепроводоканал" Николай Волошановский.

По его словам, на сегодня все повышающие насосные станции, находящиеся на балансе предприятия, уже обеспечены системами накопления электроэнергии. Это позволило полностью закрыть потребность в резервном электропитании и гарантировать стабильное водоснабжение жителей города независимо от ситуации в энергосистеме.