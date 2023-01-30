Зеленый фартук как память о счастливой жизни: в Днепре простились с 17-летним Максимом Богуцким, ставшим жертвой удара РФ. Фото

В Днепре в понедельник, 30 января, попрощались с подростком Максимом Богуцким, который погиб после попадания российской ракеты в многоэтажку 14 января. Парню было всего 17 лет.

Видео дня

Снимки с похорон опубликовала фотограф Оксана Йоханнессон на своей странице в Instagram. Во время ракетной атаки российских террористов на Днепр Максим был дома один, а родители ушли в гости.

Мама погибшего подростка Татьяна рассказала, что от их квартиры на седьмом этаже не осталось ничего, кроме части кухни. Все вещи в помещении превратились в пепел. На той части кухни, которой чудом удалось уцелеть, остался зеленый фартук – эту вещь Максим подарил своей маме за деньги, полученные в качестве первой университетской стипендии.

Татьяна вместе с супругом Дмитрием уговорили спасателей достать этот фартук из руин квартиры.

Также женщина рассказала, что эту квартиру они с мужем приобрели 10 лет назад, теперь нет ни ее, ни машины, ни вещей, ни сына.

"Сами похороны было тяжелыми: хоронили его с накрытой простыней. Татьяна часто держала гроб, смотрела на его портрет вдали и жутко улыбалась каким-то своим мыслям. Вокруг все рыдали, а она повторяла "Нельзя плакать, не плачьте, Максим это всегда запрещал". В какой-то момент Татьяна почти упала в обморок, и едва подхватил муж", – говорится в сообщении Йоханнессон.

Максим Богуцкий был студентом 1 курса Днепровской политехники. До поступления в вуз учился в учебно-воспитательном комплексе № 111.

Реквизиты для помощи семье:

4441114418807218 – monobank;

4149499121622334 – Приватбанк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января у разрушенного ракетным ударом дома в Днепре прошла панихида по погибшим. Проститься с жертвами российского обстрела пришли сотни человек.

В результате атаки РФ погибло 46 человек, 80 получили ранения. 9 человек считаются пропавшими без вести.