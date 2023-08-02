Зеленский назвал Днепр одним из примеров международного муниципального сотрудничества. Видео

2 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских послов искать больше инвестиций для нуждающихся в восстановлении регионов. Он также привел ряд примеров успешного муниципального партнерства, привлекающего помощь международных партнеров.

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"В Днепре – сотрудничество с Чехией. Местные власти напрямую работают с партнерами ради восстановления. И это прибавляет больше скорости и прибавляет эффективности", – сказал Глава государства.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что менее чем за полгода муниципалитет провел пять встреч с чешскими коллегами на всех уровнях – от чиновников, дипломатов, парламентариев и бизнеса до визита в Днепр Президента Чехии Петра Павела.

В то же время, эффективного патроната городу удалось достичь благодаря совместной работе с руководителем Днепрово Сергеем Лысаком и председателем облсовета Николаем Лукашуком.

"Это не просто церемониальные встречи, а кропотливый труд, который уже в ближайшее время даст практический результат. Я хотел бы поблагодарить Владимира Александровича за объективную оценку нашей деятельности, потому что сегодня очень важно, чтобы местное самоуправление поддерживало центральную власть, в том числе и в международных отношениях", – сообщил Филатов.

Напомним также, что во время прошедшего Конгресса местных и региональных властей Министр обороны Алексей Резников отметил помощь города Силам Обороны.