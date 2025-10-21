Затягивают рассмотрение: апелляционный суд снова отложил дело 'слуги' Свердлина

Киевский апелляционный суд перенес на 29 октября рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на залог для депутата Дмитрия Свердлина, которого подозревают в хищении госземель на 25 миллионов гривен.

Видео дня

Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры относительно залога для депутата Днепровского горсовета Дмитрия Свердлина. Заседание, которое должно было состояться 16 октября 2025 года, перенесли на 29 октября.

Напомним, что прокуратура требует пересмотреть решение о залоге в 605 тысяч гривен, который суд определил для депутата, подозреваемого в хищении государственной земли на более чем 25 миллионов гривен.

Только после журналистских запросов Киевский апелляционный суд истребовал материалы из Печерского райсуда и назначил слушания. Однако в очередной раз рассмотрение дела затягивается, поэтому мы направили новый запрос в Киевский апелляционный суд с просьбой объяснить, почему жалобу Генпрокуратуры о залоге до сих пор не рассмотрели.

В чем подозревают Свердлина

Дмитрия Свердлина, депутата горсовета Днепра от фракции "Слуга народа" и бывшего главы областного Госгеокадастра, подозревают в хищении более 500 гектаров государственной земли ГП "Опытное хозяйство "Днепр" Института орошаемого земледелия НААН Украины.

По данным следствия, Свердлин мог подписать более 100 приказов, которые позволили перевести государственные земли в частную собственность на территории Новоалександровского сельского совета Днепропетровской области. Сумма ущерба государству может превышать 25 млн грн.

Печерский районный суд Киева в августе 2025 года определил для депутата залог в размере 605,6 тыс. грн. Это более чем в 40 раз меньше, чем сумма инкриминируемых в результате сделки убытков.

Суд также обязал Свердлина сдать загранпаспорт, не покидать пределы Украины и не контактировать со свидетелями, в частности, работниками Госгеокадастра. В то же время помощник депутата — Марк Фомин, который работает в Госгеокадастре в должности начальника отдела государственного контроля за использованием и охраной земель, ограничений на общение с работниками ведомства не имеет и это может повлиять на результаты расследования.

Общественный контроль за делом

Учитывая постоянные переносы, есть основания полагать, что существуют риски того, что дождавшись ослабления внимания, суд может принять решение о "косметическом" – незначительном увеличении залога, а то и оставить решение Печерского суда без изменений. А тем временем Дмитрий Свердлин и дальше сможет заниматься земельными делами, работая в Госгеокадастре, где, по данным следствия, могут храниться документы, имеющие значение по этому делу.

Поэтому на каждый факт промедления мы будем использовать все доступные нам как медиа инструменты и принимать меры для того, чтобы в этом громком деле о земельной коррупции была полная прозрачность и осведомленность общества.