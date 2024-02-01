Защитники Украины получили от Днепра дроны на 12,5 млн грн

Днепр остается лидером по поддержке сил обороны. Город системно снабжает военных на передовой необходимой техникой и оснащением. Все покупается по заявкам самих бойцов.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Благодаря мэру мы получили дроны, чем очень довольны. Сейчас время войны именно дронов, и ночь тоже длиннее дня. Так что ночные дроны очень помогают как в обнаружении противника, так и в его уничтожении", – рассказывает военный из Днепра с позывным "Потапич".

Нынешняя партия – это почти сотня беспилотников разных моделей и интерактивная панель.

"Я уже говорил, что сейчас мы концентрируемся на ряде вещей. Это дроны, в частности FPV, и помощь силам ПВО. Мы уделяем этому большое внимание, ищем как можно больше. Все, что мы можем найти на рынке и за рубежом – везем и раздаем нашим ребятам. Хочу еще раз поблагодарить жителей Днепра – всех налогоплательщиков – за то, что они приобщаются к помощи ВСУ", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, анонсировав доставку следующей партии оснащения для защитников уже в ближайшее время.