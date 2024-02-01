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Защитники Украины получили от Днепра дроны на 12,5 млн грн

Мария Шевчук
Днепр
1 минута
378
Защитники Украины получили от Днепра дроны на 12,5 млн грн

Днепр остается лидером по поддержке сил обороны. Город системно снабжает военных на передовой необходимой техникой и оснащением. Все покупается по заявкам самих бойцов.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Защитники Украины получили от Днепра дроны на 12,5 млн грн
Защитники Украины получили от Днепра дроны на 12,5 млн грн

"Благодаря мэру мы получили дроны, чем очень довольны. Сейчас время войны именно дронов, и ночь тоже длиннее дня. Так что ночные дроны очень помогают как в обнаружении противника, так и в его уничтожении", – рассказывает военный из Днепра с позывным "Потапич".

Нынешняя партия – это почти сотня беспилотников разных моделей и интерактивная панель.

Защитники Украины получили от Днепра дроны на 12,5 млн грн

"Я уже говорил, что сейчас мы концентрируемся на ряде вещей. Это дроны, в частности FPV, и помощь силам ПВО. Мы уделяем этому большое внимание, ищем как можно больше. Все, что мы можем найти на рынке и за рубежом – везем и раздаем нашим ребятам. Хочу еще раз поблагодарить жителей Днепра – всех налогоплательщиков – за то, что они приобщаются к помощи ВСУ", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, анонсировав доставку следующей партии оснащения для защитников уже в ближайшее время.

Защитники Украины получили от Днепра дроны на 12,5 млн грн