Защитникам от днепрян: за два года полномасштабной войны только КП 'Инфо-совет-Днепр' передало на фронт техники более 625 млн грн

Через два года полномасштабного вторжения РФ Днепр продолжает лидировать по поддержке Сил обороны. Город постоянно доставляет на фронт большие партии техники, оборудования и т.д. За это время от днепрян только КП "Инфо-совет-Днепр" передало защитникам необходимую технику на общую сумму более 625 млн грн.

"Очень благодарны общине Днепра за большую помощь, которую получили за эти два года. Все это помогало и помогает в уничтожении врага. Среди прочего это и разведывательные дроны, питание, планшеты, ноутбуки. Сейчас такая война, в которой дроны – это основное. Они – наши глаза. Предоставленные антидроновые средства тоже очень помогают в спасении наших бойцов", — подчеркнул военный с позывным Лева.

А еще полученные рации всегда пригодятся. Говорит военнослужащая с позывным Санта.

"Это связь. А без него нельзя. К примеру, раненый с рацией подает сигнал. Находим и спасаем. Очень благодарны Днепру, помогающим жителям. Много полезного уже передали и продолжают это делать", — подчеркнула военнослужащая.

По словам директора КП "Инфо-совет-Днепр" Алены Чуевой, город всегда связан с защитниками.

"Выясняем их потребности, получаем от них заявки и закупаем необходимые средства и технику. За эти два года, среди прочего, создали много узлов видеонаблюдения, устанавливали камеры, чтобы помочь нашим защитникам в выполнении боевых задач. Командные пункты снабжали необходимой техникой. Основные запросы – это БПЛА. За два года закупили и передали более 1 700 квадрокоптеров разной модификации. А с начала этого года еще 204. Это и разведывательные дроны, ударные, с тепловизионными камерами и без. Эта потребность всегда актуальна. А еще – портативные средства РЭБ. Уже в текущем году получили соответствующие заявки. И уже ждем такие поставки. Также много передавали ретрансляторов, радиостанций (поскольку связь очень важна. Еще генераторы, портативные зарядные станции, компьютерная техника, планшеты и многое другое. Продолжаем эту работу!" – добавила Алена Чуева.

С 24 февраля 2022 года от днепрян только КП "Инфо-совет-Днепр" передало защитникам:

1730 беспилотных летательных аппаратов;

35 антидроновых ружей и сейчас производится закупка еще 44 ружей;

20 устройств системы акустического обнаружения летательных объектов;

более 1670 ед. техники радиосвязи (ретрансляторы в комплекте со специальными боксами, фидерами, антеннами, источниками бесперебойного питания, радиостанции, устройства активации и усилители GSM-сигнала и т.п.);

более 500 камер видеонаблюдения на разных объектах и 6130 м оптических сетей;

65 комплектов автоматических установок на базе видеокамер для обеспечения целеводства в ночное время;

120 комплектов очков ночного видения "Ночной водитель";

95 тепловизионных моноочков;

около 150 ед. техники в области обеспечения навигационным и спутниковым оборудованием;

более 1980 ноутбуков и моноблоков;

более 1050 многофункциональных устройств (принтер, сканер, ксерокс – 3 в 1);

более 1070 планшетов;

193 автоматизированных рабочих места;

515 единиц телевизионного и аудиовизуального оборудования;

около 30 единиц проекционного оборудования;

4468 единиц оборудования в сфере обеспечения энергетической независимости (аккумуляторы, зарядные станции, генераторы, зарядные устройства, в том числе для коптеров, и другие источники бесперебойного питания);