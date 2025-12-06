Заменяют окна, кровли и лифты: Днепр восстанавливает дома ОСМД и ЖСК после обстрелов

Днепр системно восстанавливает жилую инфраструктуру, поврежденную в результате российских ракетных ударов. Для жителей домов ОСМД и ЖСК работы полностью бесплатные.

В Днепре продолжают восстанавливать дома ОСМД и ЖСК, поврежденные в результате ракетных атак.

Так в ЖСК № 78 "Горняк-2" восстановительные работы уже завершили. Их выполнение проверил директор департамента самоорганизации населения Днепровского городского совета Святослав Ткаченко. Он 5 декабря дежурит по городу.

После ракетной атаки 28 марта 2025 года в доме вылетело более 200 окон и дверей, также вышло из строя лифтовое оборудование. Окна и двери заменили в течение месяца, однако восстановление лифта требовало больше времени из-за того, что завод-производитель оборудования прекратил работу и механизм пришлось фактически изготавливать заново.

"После удара мы остались без окон и без лифта, поэтому помощь города была критически важной. Департамент заменил нам 230 окон – полностью бесплатно, а лифт пришлось восстанавливать по индивидуальному заказу. Мы ждали шесть месяцев, потому что агрегат для нашей старой модели собирали практически с нуля. Сама установка длилась полтора месяца: очень аккуратно, профессионально, качественно. Мы не заплатили ни копейки – все профинансировано из городского бюджета", – рассказала председатель правления ЖСК № 78 "Горняк-2" Людмила Малая.

"Наша задача – вернуть людям безопасные и комфортные условия проживания после каждой атаки. В этом доме мы полностью заменили окна и двери, а также устранили аварию с лифтовым оборудованием. Все работы выполнены бесплатно для ЖСК. Если жители имеют повреждения частного имущества, они могут получить компенсацию через государственную программу "еВідновлення". Государство и город работают синхронно, чтобы каждая семья могла восстановить свое жилье", – отметил Святослав Ткаченко.

Дом ЖСК № 225 также пострадал от вражеской атаки. Здесь 8 ноября 2025 года БпЛА повредил крышу. Благодаря быстрой реакции жителей удалось предотвратить пожар. Ремонт кровли уже на финальном этапе. Финансирование полностью обеспечивает городской бюджет, общая стоимость восстановления составляет почти 900 тыс. грн.

"После удара мы первыми поднялись на крышу и увидели, что она повреждена. До утра дежурили вместе со спасателями и жителями. Уже через шесть дней после "прилета" начались ремонтные работы. По состоянию на сейчас они выполнены примерно на 85%. Мы ничего не платим — это полностью за счет города. Качество работ высокое, бригада работает профессионально и добросовестно, никаких нареканий нет", – отметил председатель правления ЖСК № 225 Александр Китайгородский.

"Кровля этого дома была повреждена настолько, что сами жители не могли бы собственными силами решить проблему – это сотни тысяч гривен. Именно поэтому город взял на себя полное финансирование. Ремонт крыши является важным не только для комфорта, но и для безопасности, ведь от состояния кровли зависит устойчивость конструкций и предотвращения дальнейших разрушений", – добавил дежурный.

За консультациями по ликвидации повреждений в ОСМД и ЖСК днепряне могут обратиться в департамент по вопросам самоорганизации населения по телефону: +380633409477.

В случае повреждения частного имущества жители могут подать заявку на компенсацию через программу "еВідновлення" (https://erecovery.diia.gov.ua/) на (https://erecovery.diia.gov.ua/) портале или в приложении "Дія".