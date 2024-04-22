Японская Осака поможет восстановить и отстроить Днепр: подписано соглашение

22 апреля мэры Хидеюки Йокояма и Борис Филатов подписали Соглашение о содействии Осаки послевоенному восстановлению Днепра. Этот город является вторым по мощности мегаполисом Японии, который в следующем году будет принимать всемирную выставку EXPO-2025. Для встречи делегации из Днепра на муниципалитете вывесили украинский флаг.

"Спасибо, мере Борис Филатов. Мы подписали соглашение о поддержке усилий по реконструкции. Мы хотим помочь Днепру восстановиться. Мы будем и дальше оказывать поддержку в надежде, что это поможет восстановлению города Днепра. Я надеюсь, что мир будет как можно быстрее", – сказал Хидеюки Йокояма.

Это первая встреча двух мэров, однако в прошлом году японский город уже помогал Днепру – отправив грузовики, кареты "скорой" и транспорт со спасательным снаряжением.

"Мы хотим сообщить миру, что мы не один на один с этой войной и что поддержка со всех стран продолжается", – отметил со своей стороны Борис Филатов и поблагодарил жителей Осаки за поддержку. Известно также, что во время заграничного визита Филатов встретится с японским бизнесом, чтобы презентовать перспективные проекты послевоенного восстановления Днепра и его укрепление сейчас как главного медицинского и гуманитарного хаба Украины.