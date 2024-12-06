'Вы наши ангелы-хранители': мэр Днепра и руководитель ОВА поздравили воинов ПВК 'Восток' с Днем ВСУ

Ко Дню Вооруженных Сил Украины глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и мэр Днепра Борис Филатов поздравили воинов воздушного командования "Восток" и вручили им почетные награды.

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"Каждый раз, ложась спать в своих "мирных" городах, мы понимаем, что можем не проснуться. Но мы надеемся на Бога и ПВО. Вы – наши ангелы-хранители. Пожалуйста, берегите себя", – обратился к защитникам Борис Филатов.

"Воины воздушного командования "Восток" в 2024 году уничтожили более 2000 враждебных целей. И продолжают делать свое дело день и ночь. Иногда, к сожалению, ценой собственной жизни", – подчеркнул Сергей Лысак.

Во время встречи почтили память павших защитников.