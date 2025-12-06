Встреча настоящих единомышленников ко Дню ВСУ. В Днепр съехались славные защитники — от Нацгвардии до боевых бригад разных регионов

Ко Дню Вооруженных сил Украины в Днепре поздравили славных защитников. Мероприятие, собравшее военных от Нацгвардии до боевых бригад разных регионов, провели с соблюдением всех правил безопасности. Также в начале церемонии минутой молчания почтили память павших украинских героев, сообщает Dnipro.tv.

"Днепр во время полномасштабной войны передал на нужды Сил обороны около 8 млрд грн и 55 тыс. квадратных метров коммунальной собственности. Но что это по сравнению с тем, что делаете сейчас вы. Поэтому для меня большая честь быть сейчас рядом с вами. Потому что Днепр — это стальной хребет нашего государства. Это — город-форпост. Поэтому от всех днепрян, от всей территориальной громады, вам — низкий поклон", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Военным он вручил почетные медали от города и назвал проведенное мероприятие встречей настоящих единомышленников.

К поздравлениям защитников также присоединился и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Каждый из вас сейчас является государственным творцом новейшей истории Украины. Поэтому наш святой долг помнить об этом и уважать ветеранов, которые возвращаются", — сказал он, обращаясь к военным.

Со своей стороны, временно исполняющий обязанности начальника ДнипроОВА Владислав Гайваненко подчеркнул: "Низкий поклон вам за то, что даете возможность жить и планировать будущее. Вы — сила Украины. Слава каждому. Слава Украине".

Во время награждения также провели небольшой концерт — с живым пением и музыкой саксофона.

"Мы с вами много прошли за эти 11 лет. Бои в Мариуполе, Бахмуте, сейчас — Покровск, Мирноград, Запорожская область. Поэтому откровенно вам спасибо за то, что вы всегда рядом, всегда подставляете нам плечо, а мы — вам. Вместе к Победе!", — отметил также начальник Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины Денис Шлега.