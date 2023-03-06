Все склоки между политиками или общественностью нужно отложить до нашей победы, – Филатов

Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки РФ, днепряне остаются непоколебимыми и готовы и дальше стоять бок о бок ради Украинской Победы.

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Об этом мэр Днепра Борис Филатов сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Никакие внутренние склоки, никакие дискуссии, которые есть между политиками, людьми, общественностью – их нужно отставить и работать вместе на Победу. У нас нет другого выхода. Это война не только за независимость и государственный суверенитет. Это – война за выживание украинской нации", – сказал Филатов.