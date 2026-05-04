Возвращение домой до конца года: как в Днепре восстанавливают изуродованную многоэтажку

В Днепре продолжают системно восстанавливать жилой фонд, поврежденный в результате вражеских обстрелов, по поручению городского головы Бориса Филатова. В частности, в доме ОСМД на улице Исполкомовской, 24-А, который подвергся значительным разрушениям после ракетного удара 28 июня 2024 года, работы по демонтажу аварийных конструкций выходят на завершающий этап. По данным комиссии Шевченковского района, повреждения зафиксированы в 38 квартирах и четырех офисных помещениях.

Восстановление этого объекта является технически сложным, ведь под домом проходят магистральные газо- и водопроводные сети. После длительной подготовки документации и проведения тендеров активные работы начались в ноябре 2025 года.

По словам директора департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского горсовета Святослава Ткаченко, сейчас специалисты завершают демонтаж аварийных участков. Во время работ обнаруживают дополнительные скрытые повреждения. В частности, после разбора технического этажа возникла угроза обвала части 10-го этажа на соседний дом. Для предотвращения этого аварийный участок укрепили страховочными канатами и демонтировали вручную. Планируется, что эти работы завершат до июня, после чего начнется полноценное восстановление. Городские власти рассчитывают, что жители смогут вернуться в свои квартиры до конца года.

Еще до осени 2024 года на объекте выполнили первоочередные работы: частично демонтировали аварийные элементы, укрепили лестничные конструкции и перекрытия, а также загерметизировали места общего пользования, чтобы остановить дальнейшее разрушение здания.

Председатель ОСМД Сергей Волосюк сообщил, активная фаза работ позволила снять критическую угрозу. Если раньше жильцы не могли попасть в свои квартиры из-за опасности обвалов, то сейчас часть рисков устранена, и люди имеют возможность забрать необходимые вещи. Сейчас 19 владельцев определились с дальнейшей судьбой жилья: 17 передали права государству, еще двое получат жилищные сертификаты. Такие квартиры перейдут в коммунальную собственность, а для других жителей приоритетом остается качественное восстановление.

Полноценное восстановление дома начнется в июне и, по плану, продлится до конца 2026 года. В горсовете напоминают, что город финансирует ремонт общего имущества домов – подъездов, кровель и несущих конструкций. Владельцы квартир могут воспользоваться государственной программой "еВідновлення" через приложение "Дія", чтобы компенсировать повреждения внутри домов.

За консультациями по ликвидации повреждений общего имущества можно обратиться в профильный департамент по телефону: +38 063 340 94 77.