Волонтеры объединяются для помощи ВСУ: в Днепре провели масштабный форум 'Волонтерский фронт'

В Днепре провели масштабный форум "Волонтерский фронт. Волонтерство Победы". Это платформа для обмена опытом и налаживания сотрудничества между волонтерами, представителями городской власти, ветеранами, военными бригадами, бизнесом и психологами. Цель – усиление координации действий между волонтерским сообществом и подразделениями Сил обороны Украины, а также повышение эффективности совместной работы.

Видео дня

"Волонтерское сообщество Днепра еще с 2014 года зарекомендовало себя как мощное общественное движение, которое объединяет не только военных волонтеров, но и тех, кто помогает ВПО, семьям погибших Героев и пленных. Днепр – это не просто украинский форпост, это большой волонтерский хаб.

Для городской власти партнерство с волонтерами – это взаимодействие с наиболее организованной и сознательной частью общества. Город реализует программу софинансирования, по которой финансирует 75% закупок волонтерских организаций для нужд Сил обороны Украины. Также действует грантовая программа для общественных организаций – до 300 тысяч гривен на реализацию общественно важных проектов", – отметил, подчеркивая особую роль волонтерского сообщества, заместитель городского головы Андрей Денисенко.

Глава Международного благотворительного фонда "7 корпус ДШВ" Виктор Кучинский отметил, что помощь армии сегодня является общим приоритетом.

"Самая большая потребность на сегодня – это дроны всех модификаций, калибров и технических возможностей. Сотрудничество с городским советом Днепра – одна из наиболее эффективных форм поддержки нашего фонда. Мы участвуем во всех конкурсах софинансирования. Город добавляет 75% к собранной нами сумме, а это существенная и очень мощная помощь, особенно в условиях, когда все сложнее находить дополнительные источники финансирования. Это реальная и действенная поддержка", – отметил Виктор Кучинский.

Начальник управления ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый говорит – форум имеет важное значение не только для поддержки фронта, но и для помощи ветеранам.

"Это мероприятие организовано при поддержке мэра Бориса Филатова для волонтеров Днепра, которые сотрудничают с военными частями и ветеранами. Волонтеры помогают не только на фронте, но и в вопросах лечения, реабилитации, психологической и социальной адаптации ветеранов. В то же время волонтерское сообщество сталкивается с серьезными вызовами – недостатком финансирования, моральным выгоранием, бюрократическими преградами. Именно поэтому цель форума – объединить усилия, найти общие решения и усилить темпы помощи ветеранам и Силам обороны Украины", – рассказал Антон Малый.

Для волонтеров выступила группа "Друга Ріка", которая создала уникальную атмосферу. Дала возможность волонтерам немного отдохнуть и насладиться любимыми композициями. Также музыканты поблагодарили волонтеров за неоценимый вклад, которые те делают в помощи армии и всем, кто пережил ужасы войны.