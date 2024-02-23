Вклад всех днепрян в отместку оккупантам: Днепр доставил Силам обороны очередную партию дронов и грузовиков

Днепр продолжает системно снабжать Силы обороны автомобилями, дронами и другой необходимой техникой.

"После жуткой ночи, когда россияне попали "шахедом" в жилой дом на левом берегу, эта выдача техники – наша месть. Ребята говорят: месть будет. И будет скоро. Поэтому эта техника – наш ответ. Вклад всех днепрян в победу над извергами", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

В настоящее время военные получили еще 75 дронов с тепловизорами, а также заказное ими компьютерное оборудование.

"В тех условиях, в которых сейчас городские советы, это вообще – космос. Это означает, что городскому голове Днепра не безразлично, что происходит с войском. Мы это только приветствуем. Мы понимаем, насколько тяжело городу – когда постоянные "прилеты" и нужно (средства. – Ред.) на восстановление, на инфраструктуру. Но и нужно бить врага там – чтобы он не пришел сюда", – отмечает офицер ВСУ Игорь Кочергин.

Кроме того, на фронт доставили еще восемь высокопроходных грузовиков разных моделей – с колесными формулами 4х4 и 6х6.